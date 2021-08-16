إنفوجرافيك.. خطوات الترشح للإقامة الذهبية في الإمارات

2021/08/16 | 14:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية عن طريقة الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات.وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد الترشح للإقامة الذهبية عبر موقعها الإلكتروني.ويستعرض الإنفوجراف التالي خطوات الترشح للحصول …

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