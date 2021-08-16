الخارجية تنفي دعوة الحكومة الورية لمؤتمر بغداد

2021/08/16 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وبإسم رئيس مجلس الوزراء، وأنه لايحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة.

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