تونس: هل كانت عملية 25 جويلية فعلا مطلبا شعبيا ؟ - محمد المناعي

2021/08/16 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_المناعي من الصعب الحكم على حدث لايزال غير مكتمل ، فالتاريخ مليء بالأحداث والمحاولات العابرة التي تفشل وتنسى ولكن أيضا ، بعض الأحداث تتحول إلى منعرجات حقيقية في مصير الشعوب ومفاصل في تاريخها تغير واقع الناس للأفضل أو الأسوء .25 جويلية حدث غير مكتمل مفتوح على عدة احتمالات ،جاء بعد فترة تصاعدت فيها الأزمة السياسية إلى أقصاها خاصة الصراع داخل دوائر الحكم بين الرئيس و رئيس البرلمان للهيمنة على الحكومة ، فح ......





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