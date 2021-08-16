ألم تفكر في اعتناق دين آخر؟ - محمد عبد المجيد

2021/08/16 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد بعد نشري عدة مقالات في التسامح الديني وتطور أفكاري في الستين عاما المنصرمة ونُضج بعضها ورؤيتي الجديدة في أسلوب انتهاج التعبدات؛ تلقيت استحسانا فائقا أثلج صدري، وظن كثيرون أن الدين تخصصي رغم أنه أحد فروع قراءاتي.ولكن المسلمين في حالة عطش تام لعالــَـم من التديُّن المسالم والمتسامح والعقلاني وغير المذهبي والمتوازي والمتوازن مع العصر الحديث، فقد سئُلْت في الدين وعن أسباب عدم اختياري دينا آخر غير ......





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