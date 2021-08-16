برهم صالح والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع

2021/08/16 | 15:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، والسفير الروسي، البروس كوتراشيف، اليوم الإثنين تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع.وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، أن صالح “استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد البروس كوتراشيف، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وأهمية تعزيز التعاون في مجال […]

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