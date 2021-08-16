عاجل | الأمن القومي الأمريكي: وضع خطة لتأمين مطار كابل وانجاح عمليات الاجلاء

2021/08/16 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

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الأمن القومي الأمريكي:الوضع في أفغانستان تدهور بأسرع مما كان متوقعاالأمن القومي الأمريكي: نحذر طالبان من القيام بأي خطوات عدائية ضدناالأمن القومي الأمريكي:ماضون في محادثات دبلوماسية مع قادة طالبان بالدوحةالأمن القومي الأمريكي: وضع خطة لتأمين مطار كابل وانجاح عمليات الاجلاء

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