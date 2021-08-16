الحشد الشعبي يعلن مقتل وإصابة 5 من منتسبيه خلال قصف الطائرة المسيرة في سنجار

2021/08/16 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل وإصابة خمسة من منتسبيها، بين قائد الفوج 80 خلال قصف طائرة مسيرة في سنجار.

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وقال الحشد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 آب 2021): "استشهد آمر فوج 80 في القوة الايزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد، الاثنين، اثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى".

وأضاف، "كما أدى الاعتداء إلى استشهاد أحد مرافقي آمر الفوج 80، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين".

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