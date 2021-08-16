مجلس الوزراء يصوت على 22 قراراً يخصّ نينوى في جلسته المنعقدة بالمحافظة

2021/08/16 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

صوت مجلس الوزراء على 22 قراراً يخص

محافظة نينوى، وذلك خلال جلسته

الاعتيادية التي عقدها، اليوم الإثنين،

في مدينة الموصل، برئاسة رئيس مجلس

الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.

وتلخصت القرارات بالآتي:

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