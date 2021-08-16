سلطة الطيران: لا مانع من إجلاء العراقيين في أفغانستان.. بشرط?!

2021/08/16 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني، استعدادها لتنفيذ رحلات إجلاء للرعايا العراقيين في أفغانستان مع اضطراب الأوضاع هناك.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران، جهاد الديوان:”لا يوجد خط طيران مباشر بين العراق وافغانستان”.

وأكد انه “في حال تطلب اجلاء الرعايا العراقيين هناك يجب ان يكون بطلب من وزارة الخارجية ولا مانع للسلطة في تنفيذ رحلات الاجلاء”.

يشار الى ان أفغانستان تشهد تطورات متسارعة منذ يوم أمس بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد واستيلاءها على مقاليد الحكم وسط حركة نشطة للدول العربية والأجنبية بإجلاء دبلوماسيها ورعاياها واعادتهم الى بلدانهم.

وأفادت دائرة الطيران المدني بأفغانستان بفتح أجواء كابل للطائرات العسكرية فقط، فيما أوصت الدائرة الطائرات المدنية بتغيير مسارها لتجنب أجواء العاصمة الأفغانية.

وتفيد وسائل الإعلام بأن الفوضى تسود حاليا مطار حامد كرزاي الدولي في كابل حيث يحاول الدبلوماسيون الأجانب والسكان المحليون مغادرة الأراضي الأفغانية بأسرع ما يمكن.

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