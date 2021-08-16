2021/08/16 | 15:13 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 16 أغسطس 2021 | 02:46 مساءً

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قانون صهيوني يمنع تولي نتنياهو رئاسة الحكومة مجددا

أعلن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه سيقوم بتحضير قانون لطرحه على الكنيست، يمنع أي “مرشح متهم” من تولي رئاسة الحكومة في المستقبل، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو.

وأوضح ساعر، في تصريح، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت “أعطى الضوء الأخضر لوزارة العدل لصياغة مثل هذا القانون”، مشيرا إلى أنه سيطرحه في جلسة الكنيست الشتوية، وقال: “عادة ما أنفذ على أرض الواقع ما أنوي عليه”

ودافع ساعر عن القانون المقترح بالقول “هذه ليست خطوة تستهدف شخصا بعينه، بل إن الهدف هو وضع معايير قيمية”

وأضاف ساعر، الذي انشق مؤخرا عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، “سأقوم بواجباتي، بما في ذلك التشريعات التي تحول دون أي مرشح متهم من تشكيل حكومة في المستقبل، بهدف تحقيق مستقبل أفضل لإسرائيل”.

وردا على سؤال حول علاقته مع نتنياهو وأسباب انشقاقه عن الحزب، قال ساعر إنه لا ينوي الإنجرار إلى معارك “لتلطيخ السمعة” أمام رئيس الوزراء السابق ومؤيديه.





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