2021/08/16 | 15:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء اجتماعاً عبر الفيديو لمناقشة الوضع في أفغانستان، حيث تسرّع الدول الغربية عمليات الإجلاء، وفق ما أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس.

وتحاول دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة إجلاء دبلوماسييها ورعاياها من كابول، حيث سيطرت حركة طالبان الأحد على السلطة بعد هجوم خاطف لم تصمد أمامه القوات المسلحة الأفغانية.

التالي

منذ 38 دقيقة

إنقاذ عشرات المهاجرين في البحر المتوسط

منذ ساعة واحدة

سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي يعلن استقالته

منذ ساعتين

السفير الروسي في كابول يستعد للقاء قادة من طالبان الثلاثاء

منذ ساعتين

الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلات إجلاء من كابول

منذ 5 ساعات

‏رئيس الوزراء الماليزي يقدم استقالة حكومته للملك

منذ 17 ساعة

سماع دوي انفجارات في كابل

منذ 17 ساعة

بعد اقتحام العاصمة..



إجلاء طواقم دبلوماسية من أفغانستان

منذ 17 ساعة

وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى دولة خليجية

منذ 18 ساعة

اليابان تحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد

منذ 18 ساعة

قيادي بطالبان: سنعلن قريباً الإمارة الإسلامية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غداً حول أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غداً حول أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).