مقتل قائد في الحشد الشعبي إثر قصف جوي

2021/08/16 | 15:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد إعلام الحشد الشعبي، الاثنين، بمقتل آمر فوج 80 بالحشد وأحد مرافقيه واصابة 3 اخرين بقصف بطائرة مسيرة في سنجار.

وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (16 آب 2021)، أن "آمر فوج 80 في القوة الايزيدية لحماية جبل سنجار بالحشد الشعبي سعيد حسن سعيد استشهد، اليوم، اثر قصف بطائرة مسيرة مجهولة داخل قضاء سنجار شمال غرب محافظة نينوى".

وأشار إلى، أن "الاعتداء ادى الى استشهاد أحد مرافقي آمر الفوج 80، بالإضافة الى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين".

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