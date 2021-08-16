2021/08/16 | 15:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكافح منازل الغيشا في طوكيو من أجل البقاء وسط قيود "كوفيد-19" وتباطؤ الطلب على المآدب التقليدية

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