قبل وصول كاظمي المرتقب الى سنجار الطائرات التركية تقصف القضاء ‏وتسفر عن وقوع شهداء وجرحى 

2021/08/16 | 15:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار تزامناً مع ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد “مصطفى الكاظمي” وفد وزاري وصل صباح اليوم الاثنين إلى محافظة نينوى ضم أعضاء مجلس الوزراء، حيث تفقد الوفد عدة مواقع في المدينة ومن المرتقب وصول الوفد الى قضاء سنجار ضمن المحافظة، رغم انتشار الأخبار التي تؤكد توجه وفد وزاري يترأسه رئيس مجلس الوزراء ألى …

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