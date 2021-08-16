"أوابك": صادرات الدول العربية من الغاز المُسال تنمو 11.9% بالربع الثاني

2021/08/16 | 15:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثاني من عام 2021 بلغ نحو 28.3 مليون طن مقابل 25.3 مليون طن خلال الربع المماثل من العام الماضي …

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