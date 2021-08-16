اجتماع أوروبي

2021/08/16 | 15:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي هذا الاجتماع في وقت تحاول دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تخرج على وجه السرعة دبلوماسييها ورعاياها وموظفين محليين من كابل

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