2021/08/16 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين /المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، نتائج عملية امنية انطلقت في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتائج عملية امنية في سامراء المركز الخبري الوطني.

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