2021/08/16 | 16:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بهروب قائد القوة الجوية العراقية السابق الفريق الركن طيار أنور حمه امين أثناء محاكمته في بغداد.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (16 اب 2021)، "هروب قائد القوة الجوية العراقية السابق الفريق الركن طيار أنور حمه امين أثناء محاكمته بمحكمة الكرخ الاتحادية في منطقة الحرية".

وأضاف، انه "تم اعتقال ابن شقيقه وهو عسكري بوزارة الدفاع يشغل منصب معاون موقع الموصل للميرة".

وأشار المصدر، إلى ان "سبب هروب امين وجود حكم قضائي صادر بحقه".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هروب قائد كبير أثناء محاكمته في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هروب قائد كبير أثناء محاكمته في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).