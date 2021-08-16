إرتفاع ضحايا زلزال هايتي.. 1297 قتيلاً و5700 جريحاً

2021/08/16 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إرتفعت أعداد ضحايا زلزال هايتي القوي الأخير كان مدمراً، إلى 1297 قتيلاً و5700 جريحاً، وقالت إدارة الحماية المدنية، ان عدد القتلى ارتفع إلى 1297 شخصاً، فيما تشير التوقعات الى ارتفاع العدد إلى أكثر من ذلك، والعمل مستمر في رفع الانقاض.وأضافت، ان عدد الجرحى جراء الزلزال الذي ضرب، السبت، جنوب غرب هايتي، …

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1297 قتيلاً و5700 جريحاً أولاً على النور نيوز.

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