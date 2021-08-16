الطيران المدني تحدد شروط دخول زائري عاشوراء إلى العراق

2021/08/16 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، شروط دخول زائري عاشوراء إلى العراق.وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية، ان “رئيس الطيران المدني العراقي نائل سعد عبد الهادي وجه ادارة المطارات العراقية وبناء على توجيهات مجلس الوزراء في الجلسة 29 في الثالث من آب الحالي، تقرر جلب كارت التلقيح …

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