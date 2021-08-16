كورونا في العراق.. 8830 إصابة جديدة وأكثر من 100 ألف يتلقون اللقاح

2021/08/16 | 16:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير لقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 8830 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 9246 حالة جديدة للشفاء و68 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 108020 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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8830 إصابة جديدة وأكثر من 100 ألف يتلقون اللقاح أولاً على النور نيوز.

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