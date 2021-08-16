الجيش الأمريكي يعلق عملياته في مطار كابول وسط فوضى ومشاهد صادمة

2021/08/16 | 16:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول عسكري أمريكي، في تصريحات لشبكة CNN، أن الجيش الأمريكي علق مؤقتًا عملياته الجوية في مطار كابول، بعد مشاهد الفوضى في المطار الذي تم اقتحامه.

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