تسجيل اكثر من 8 الاف اصابة جديدة بكورونا اليوم في العراق

2021/08/16 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ، اليوم الاثنين ،عن 8 الاف و830 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، و 9 الاف و246 حالة شفاء جديدة و68 حالة وفاة في عموم محافظات العراق ./انتهى5

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