ليس مبابي.. ريال مدريد يتمم تعاقدا

2021/08/16 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يتطلع عشاقه إلى الفرنسي كيليان مبابي باعتباره الصفقة المرتقبة للفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أن ريال مدريد الإسباني أعلن في بيان رسمي، الاثنين، عن تعاقد آخر يبدو مهما للغاية

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