2021/08/16 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت قوة مشتركة من اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاثنين، عملية أمنية جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان لمديرية الاعلام في هيئة الحشد، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية جنوب سامراء المركز الخبري الوطني.

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