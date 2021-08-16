تفاصيل هروب قائد القوة الجوية السابق بعد خروجه من جلسة محاكمته ببغداد (وثيقة)

2021/08/16 | 16:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وثيقة حصل عليها "ناس"، الاثنين، عن هروب قائد القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار "انور حمه امين" اثناء خروجه من جلسة محاكمته في محكمة جنايات الكرخ بمنطقة الحرية.

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واشار مصدر قضائي في حديث خص به "ناس"، (16 آب 2021)، الى ان "القوات الامنية طوقت المنطقة للبحث عنه"، لافتاً الى ان "القوات الامنية اعتقلت ابن شقيقة والذي يعمل في الدفاع معاون موقع الموصل للميرة".

وفي تفاصيل القضية ذكرت البرقية الأمنية انه "بعد صدور الحكم تم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الصالحية لنقل الموقوف إلى السجن، وعندها طلب الموقوف من المفرزة أن يسمحوا له بجلب ملابس وأشياء أخرى موجودة في عجلته الخاصة نوع (مونيكا) والتي كان يقودها ابن شقيقه وهو ضابط برتبة عقيد، يشغل منصب معاون آمر موقع الموصل للميرة".

وبينت إنه "اثناء ذلك صعد الموقوف داخل العجلة يرافقه ضابط شرطة برتبة ملازم، فما كان من العقيد إلا أن شهر مسدسه ووجهه إلى رأس ضابط الشرطة وهدد بقتله إذا لم يترجل من العجلة".

واضافت الوثيقة ان "العقيد والموقوف فرّا بالعجلة باتجاه حي العدل في بغداد وعلى الفور تم غلق الشارع وايقاف العجلة حيث قام الموقوف بالترجل من العجلة والهرب الى جهة مجهولة فيما تم القاء القبض على العقيد وضبط العجلة وبندقية نوع (ام فور) ومسدس نوع (ولتر 9 ملم) وتم تطويق المكان وحاليا جاري التفتيش عنه".

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