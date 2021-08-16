أرسنال يخطط لصفقة تبادلية مع برشلونة

2021/08/16 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، بأن آرسنال يخطط لعقد صفقة تبادلية مع برشلونة هذا الصيف.وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن النادي اللندني عرض على برشلونة الحصول على خدمات ظهيره الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين هذا الصيف.وابتعد بيليرين عن المشاركة كأساسي مع آرسنال لذلك يخطط الجانرز لتضمينه في صفقة تبادلية.وارتبط اسم بيليرين (26 عامًا) في وقتٍ سابق بالانتقال إلى إنتر ميلان، لتعويض رحيل أشرف حكيمي، لكن نيراتزوري رفض تلبية شروط آرسنال.وأراد آرسنال بيع اللاعب أو على الأقل إعارته مع إلزامية الشراء، في حين أن إنتر كان على استعداد فقط لاستعارته مع خيار الشراء.وقالت إكسبريس إن بيليرين "يائس" بشأن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومع ذلك يسعى آرسنال لتسريحه مقابل الحصول على خدمات لاعب برشلونة، البرازيلي إيمرسون رويال.

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