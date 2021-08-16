2021/08/16 | 16:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن هروب قائد القوة الجوية السابق (أنور حمه أمين)، إلى جهة مجهولة، عقب الحكم عليه بالسجن من قبل محكمة جنايات الكرخ.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، انه “تم جلب الفريق ركن طيار المتقاعد انور حمة من سكنة محافظة اربيل الى محكمة جنايات الكرخ كون لديه موعد محاكمة حيث …

ظهرت المقالة عقب الحكم عليه..



هروب قائد القوة الجوية السابق إلى جهة مجهولة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب الحكم عليه.. هروب قائد القوة الجوية السابق إلى جهة مجهولة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب الحكم عليه.. هروب قائد القوة الجوية السابق إلى جهة مجهولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).