كورتوا حارسا لريال مدريد حتى 2026

2021/08/16 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، تمديد عقد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الملكي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقال النادي في بيان: “اتفق ريال مدريد وكورتوا على تمديد عقد اللاعب والذي سيبقى مرتبطا بالنادي لمدة خمسة مواسم مقبلة حتى 30 حزيران 2026”.

واضاف ان “كورتوا سيحصل على 8 مليون يورو راتب سنوي صافي الضرائب”.

واحتفل ريال مدريد مؤخرا بوصول النجم البلجيكي للمباراة رقم 100 مع الفريق الملكي خلال الفترة الحالية.

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