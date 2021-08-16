صحوة الشعب العراقي وتحطيم الاصنام - احمد موكرياني

2021/08/16 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لم يسبق في تاريخ العراق ان شاركت غالبية الشعب العراقي في الداخل والخارج في الدعوة الى تحطيم الاصنام من التجار الدين والسياسة اللذين استولوا على الحكم وعلى الموارد الشعب العراقي منذ 2003.• من كان يجرأ ان يمس المرجعية الدينية في النجف والمرجعيات الدينية الشيعية بشكل عام؟• من كان يجرأ ان ينتقد الرئيس الجمهورية والرئيس الحكومة والوزراء (ان الرئيس الوزراء يهان من قبل القيادات الحشد الشعبي ولا ي ......





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