#الحزب_الشيوعي_السوداني مكتب التثقيف المركزي مهارات العمل الاداري حلقة دراسية نظمها مكتب التثقيف المركزي للكادر حول :- كيف نسجل محضرا جيدا؟ - كيف نكتب تقريرا دوريا جيدا؟ مايو 2007 1تقديم : يلعب تسجيل أو كتابة المحضر واعداد التقرير الدوري دورا مهما في التنظيم بمختلف اشكاله سواء كان حزبيا أو اجتماعيا ورياضيا أو مهنيا .
الخ .
فالمحضر هو ذاكرة التنظيم الذي يجب الرجوع اليه في ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهارات العمل الإداري - الحزب الشيوعي السوداني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهارات العمل الإداري - الحزب الشيوعي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).