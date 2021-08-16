مهارات العمل الإداري - الحزب الشيوعي السوداني

2021/08/16 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوداني مكتب التثقيف المركزي مهارات العمل الاداري حلقة دراسية نظمها مكتب التثقيف المركزي للكادر حول :- كيف نسجل محضرا جيدا؟ - كيف نكتب تقريرا دوريا جيدا؟ مايو 2007 1تقديم : يلعب تسجيل أو كتابة المحضر واعداد التقرير الدوري دورا مهما في التنظيم بمختلف اشكاله سواء كان حزبيا أو اجتماعيا ورياضيا أو مهنيا .



الخ .



فالمحضر هو ذاكرة التنظيم الذي يجب الرجوع اليه في ......





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