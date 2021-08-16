2021/08/16 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إجراءاتها بشأن 3 أنواع من المخالفات، فيما بينت أنها مستمرة برفع السيطرات غير الضرورية وجعلها مرابطات.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في حديثه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تؤكد استمرارية رفع السيطرات غير الضرورية المركز الخبري الوطني.

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