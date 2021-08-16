القوات الأمريكية تقتل مسلحين بمطار كابل

2021/08/16 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن القوات الأمريكية قتلت رجلين مسلحين أطلقت النار عليهما في مطار كابل الدولي.

وقال مسؤول أمريكي للصحيفة إن إطلاق النار وقع بعد أن اقترب الرجلان المسلحان من القوات الأمريكية الموجودة في المطار لتوفير الأمن ومساعدة الأمريكيين والأفراد الآخرين في مغادرة أفغانستان بأمان.

كما أفاد شهود عيان للصحيفة بأنهم رأوا ثلاث جثث ملطخة بالدماء وملقاة على أرض المطار.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن “التفاصيل المتاحة حول الموضوع قليلة جدا”، مبينة أنه “لم يتم التعرف على المسلحين اللذين قتلا”.

يذكر أن الجيش الأمريكي تولى مسؤولية الأمن بالمطار لتسهيل نقل الدبلوماسيين والمواطنين بعد سيطرة “حركة طالبان” على العاصمة الأفغانية كابل وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.

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