2021/08/16 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موسى_راكان_موسى من غير الممكن اليوم دراسة أي مجتمع محلي بمعزل عن ارتباطاته العالمية ، و الحكم بنمط إنتاجي معين بناءا على معطيات محلية هو حكم مغالط لأن المعطيات المحلية لوحدها هي معطيات ناقصة .علاقة (( الربط )) بين المحلي و العالمي ليست واضحة تماما ، الكثير من اليساريين و الماركسيين يسميها (( تبعية )) ..



إلا أن هذه التبعية ليست واحدة ، فالتبعية الاقتصادية تختلف عن السياسية ؛ التبعية الاقتصادية تكون من جهة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صمود و زوال .. الرأسمالية 7 - موسى راكان موسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صمود و زوال .. الرأسمالية 7 - موسى راكان موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).