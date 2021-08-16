المالية النيابية: إقليم كردستان لم يُسلم واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية

2021/08/16 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن إقليم كردستان لم يسلم واردات النفط والمنافذ إلى الحكومة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون، إن "إقليم كردستان اعتمد نظام الأقيام في تسديد الاستحقاقات أي أنه يحسب حصته على أساس موازنة 2021، ويسدد وفق الفرق بين موازنة الإقليم واستحقاقه الذي يصرف من قبل الحكومة الاتحادية"، وفقاً لـ"واع".

وبشأن موازنة 2022 رأت حمدون أنه "من الصعب إقرار الموازنة فيما تبقى من عمر مجلس النواب"، موضحة أن "جلسات مجلس النواب متوقفة وحتى وأن أرسل نص مشروع الموازنة في الشهر التاسع فمن الصعب أن يلتئم البرلمان لإقرارها خلال شهر واحد بسبب قرب إجراء الانتخابات".

وكشفت حكومة إقليم كردستان، أمس السبت، عن صدور قرار من الحكومة الاتحادية بإرسال 200 مليار دينار للإقليم، ضمن حصته بموجب موازنة 2021.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، إن "الحكومة الاتحادية قررت إرسال 200 مليار دينار الى حكومة كردستان هذا الشهر، إذ تم اصدار كتاب حكومي إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرف المبلغ وتحويله للإقليم".

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