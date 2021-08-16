ليفربول يزعج ريال مدريد في صفقة مبابي

2021/08/16 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن ظهور منافس جديد لريال مدريد، على ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وذكر صحيفة، موندو ديبورتيفو، في تقرير، اطلعت عليه (بغداد اليوم) أن "مبابي يعد هدفًا أساسيًا لريال مدريد، إذ ينتهي عقد اللاعب في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري"، مبينة أن "ليفربول يدرس اقتحام سباق التعاقد مع مبابي بعدما أصبح قريبًا من مغادرة سان جيرمان".

وأضافت أنه "رغم ما يتردد عن رغبة مبابي في الانتقال لريال مدريد، إلا أن ليفربول قرر خوض المحاولة، على أمل إقناع كيليان بالانتقال إلى أنفيلد"، مؤكدة أن "مسئولي الريدز تواصلوا مع ممثلي مبابي في الأيام الماضية، من أجل إغراء اللاعب بالانتقال إلى البريميرليج".

وأوضحت أن "مسئولي ليفربول يحاولون إقناع مبابي بالانتظار حتى الصيف المقبل والانتقال إليهم مجانًا، مع تقديم راتب ضخم له"، ولفتت إلى أن "ليفربول سيقوم بتكليف يورجن كلوب بالاتصال بمبابي، من أجل إقناعه باختيار الريدز، خاصة في ظل إعجاب النجم الفرنسي بالمدرب الألماني".

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