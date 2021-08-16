الكاظمي يصل إلى قضاء سنجار ويزور قرية كوجو الأيزيدية (صور)

2021/08/16 | 18:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الاثنين، إلى قضاء سنجار وزار

قرية كوجو الأيزيدية بمحافظة نينوى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "رئيس مجلس الوزر

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