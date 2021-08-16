2021/08/16 | 18:14 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي من سنجار: مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر والدولة ستدافع عن ابنائها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/16 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي من سنجار: مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر والدولة ستدافع عن ابنائها) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي من سنجار: مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر والدولة ستدافع عن ابنائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).