2021/08/16 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول (أ ف ب) – كان مطار كابول الإثنين مسرحاً لمشاهد غير مألوفة، مع تعلق أشخاص بطائرة عسكرية وهي على وشك الإقلاع، حيث اجتاح آلاف الأفغان المدرج على أمل الفرار بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.شريط الفيديو الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي يرمز إلى الفشل الذريع الذي تمثله بالنسبة لأميركا عودة طالبان إلى السلطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلاف الأفغان يسعون للرحيل وسط حالة من الإرباك والفوضى في مطار كابول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلاف الأفغان يسعون للرحيل وسط حالة من الإرباك والفوضى في مطار كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).