2021/08/16 | 18:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الفياض يرد على البيان “المتسرع” من وزارة الخارجية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الفياض يرد على البيان “المتسرع” من وزارة الخارجية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الفياض يرد على البيان “المتسرع” من وزارة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).