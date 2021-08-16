الكاظمي من قرية كوجو في سنجار: مأساة الإيزيديين يجب أن لا تتكرر

2021/08/16 | 18:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى - واعزار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، قرية كوجو الإيزيدية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، فيما أكد أن مأساة الإيزيديين أبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على القرية يجب أن لا تتكرر.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصل بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى قضاء سنجار غرب محافظة نينوى التي وصلها في وقت مبكر من اليوم".وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، زار قرية كوجو قرب قضاء سنجار، التي سبق أن شهدت أبشع جرائم داعش الإرهابية بحق أهلنا من الإيزيديين، وقرأ سورة الفاتحة في مقبرة الشهداء الإيزيديين، ترحماً على الضحايا ومواساةً لذويهم".وقال الكاظمي، متحدثاً إلى جمع من أهالي القرية، بحسب البيان: "إننا اليوم بينكم لنستذكر جرائم داعش، وما سببته من آلام، لكن هذه الآلام ستقوينا في مواجهة الإرهاب، مثلما ستقوي روابط الدم بين كل العراقيين"، مؤكداً أنه "لا شيء سيثنينا عن بناء وطننا، واحترام تعدديته السياسية، والإثنية، والدينية".وشدّد، على أن "مأساة الإيزيديين يجب أن لا تتكرر، وأن الدولة ستدافع عن أبنائها، وعن خصوصية الإيزيديين كمواطنين عراقيين، وأن الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبدا". ووصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة نينوى، على رأس وفد وزاري ضم أعضاء مجلس الوزراء.

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