2021/08/16 | 18:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأثنين 16 أغسطس 2021 | 05:57 مساءً

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القبض على الفريق انور حمه بعد هروبه بساعات قليلة من احدى محاكم بغداد

أكد مصدر أمني، الاثنين، عن إلقاء القبض على الفريق الهارب انور حمه أمين، بعد هروبه عقب جلسة لمحاكمته.

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