الكاظمي لبعض الناجيات : سنرجع كل الفتيات الايزيديات و نحقق العدالة

2021/08/16 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – كوجو زار اليوم 16 اب/اغسطس 2021 رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قضاء سنجار و قرية كوجو التي ابادتها تنظيم داعش قبل سبع سنوات من الان.والتقى الكاظمي اثناء تفقده لقرية كوجو عدد من الناجيات الايزيديات من بطش داعش و تم تقديم عدة مطاليب من قبلهم الى سيادته جميعها تتعلق بوضع قضاء سنجار و …

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