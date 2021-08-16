2021/08/16 | 18:21 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي24 – كوجو زار اليوم 16 اب/اغسطس 2021 رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قضاء سنجار و قرية كوجو التي ابادتها تنظيم داعش قبل سبع سنوات من الان.
والتقى الكاظمي اثناء تفقده لقرية كوجو عدد من الناجيات الايزيديات من بطش داعش و تم تقديم عدة مطاليب من قبلهم الى سيادته جميعها تتعلق بوضع قضاء سنجار و …
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والتقى الكاظمي اثناء تفقده لقرية كوجو عدد من الناجيات الايزيديات من بطش داعش و تم تقديم عدة مطاليب من قبلهم الى سيادته جميعها تتعلق بوضع قضاء سنجار و …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لبعض الناجيات : سنرجع كل الفتيات الايزيديات و نحقق العدالة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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