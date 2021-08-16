الحشد يصدر بيانا بشأن عدم دعوة الرئيس السوري لقمة بغداد

2021/08/16 | 18:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر من مكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي

نقل السيد فالح الفياض خلال لقائه رئيس الجمهورية العربية السورية السيد بشار الاسد رسالة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لتوضيح ان عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة انما هو تعبير عن الحرص على انجاح مؤتمر نسعى من خلاله الى توفير تفاهمات تساعد على انتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق وان المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل.

وتم بحث أوجه العلاقة بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين.

ومما أثار استغرابنا البيان المتسرع للاخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها.

المكتب الاعلامي

للسيد فالح الفياض

رئيس هيئة الحشد الشعبي

١٦ / ٨ / ٢٠٢١

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