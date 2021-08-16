2021/08/16 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي، الاثنين، التهنئة إلى الشعب الأفغاني، على ما وصفه بـ"الفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين"، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتي سلطنة عُمان يهنئ الأفغان بـ"الفتح المبين والنصر العتيد على الغزاة المعتدين") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتي سلطنة عُمان يهنئ الأفغان بـ"الفتح المبين والنصر العتيد على الغزاة المعتدين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).