المالية ترسل 43 مليار دينار لمحافظة نينوى

2021/08/16 | 18:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، تحويل 43 مليار دينار في حساب محافظة نينوى لتعويض ممتلكات المتضررين.

وقالت وزارة المالية في وثيقة اطلع "ألترا عراق"، على نسخة منها، "استنادًا إلى موافقة وزير المالية وبناءً على طلب محافظة نينوى الدائرة الإدارية والمالية تم توجيه وحدة المدفوعات لصرف 43 مليار دينار بحساب محافظة نينوى بمصرف الرشيد فرع خالد بن الوليد".

وأضافت المالية، أن "الأموال تحول ليتم صرفها لتعويض ممتلكات المتضررين في محافظة نينوى".

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