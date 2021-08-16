مقتل مسلحين بنيران أميركية في مطار كابل.. ومصادر تتحدث عن ارتفاع عدد الضحايا

2021/08/16 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة أسوشيتد برس، الاثنين، إن "قائدا عسكريا أميركيا" التقى وجها لوجه مع مقاتلي طالبان للطلب منهم "عدم التدخل" بعملية إخلاء مطار كابل".

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