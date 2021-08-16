الكاظمي يغرد من أم الربيعين

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

‏سعداء أن نكون بين أهلنا في أم الربيعين اليوم، عقدنا اجتماع مجلس الوزراء واتخذنا قرارات ستسرع إعادة الإعمار.



وتفقدنا أحباءنا الأيزيديين في سنجار وكوجو الصمود.سنكون مع أهلنا في كل المدن يداً بيد لتضميد جراح الماضي والانطلاق على طريق المواطنة والبناء والقضاء على الفساد والإرهاب.

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