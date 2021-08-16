توضيح من الحشد الشعبي بشأن عدم دعوة الأسد بمؤتمر بغداد

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن عدم دعوة رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد، إلى مؤتمر بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الفياض نقل خلال لقائه ببشار الاسد رسالة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لتوضيح ان عدم توجيه دعوة الحضور للجانب السوري لا يعبر عن تجاهل العراق للحكومة السورية الشقيقة ومكانتها الراسخة انما هو تعبير عن الحرص على انجاح مؤتمر نسعى من خلاله الى توفير تفاهمات تساعد على انتاج حلول لمشاكل المنطقة باشتراك جميع دول جوار العراق وان المشكلة السورية في طليعة هذه المشاكل".

وبين أنه "تم بحث أوجه العلاقة بين البلدين خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وضبط أمن الحدود المشتركة بين البلدين".

وتابع: "مما أثار استغرابنا البيان المتسرع للاخوة في وزارة الخارجية الذي انساق وراء تسريبات من جهات اعلامية غير مطلعة وانجر الى مسائل افتراضية لا وجود لها".

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