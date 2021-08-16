الكاظمي: لا شيء يثنينا عن بناء وطننا واحترام تعدديته السياسية والدينية

2021/08/16 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، خلال لقائه عددا من أهالي قضاء سنجار الذي وصله في خضم زيارته لمحافظة نينوى، على أن الأوضاع “المأساوية” التي مرت بها المدينة ستقوي العراقيين وحكومتهم في “بناء الدولة” ومواجهة الإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي زار …

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